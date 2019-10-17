Libra готова изменить структуру проекта

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Концепция в очередной раз изменилась: Libra может и не быть единой криптовалютой мира. Вместо этого глава проекта Дэвид Маркус рассуждает теперь о множестве стейблкойнов, привязанных к национальной валюте в каждой стране использования. Все это для того, чтобы угодить регуляторам.
Libra готова отказаться от создания единой криптовалюты, привязанной к синтетической корзине национальных валют ведущих стран мира. Вместо этого, как сообщает Reuters, может быть сделан выбор в пользу множества криптовалют, привязанных к национальным — так называемых стейблкойнов.
Дэвид Маркус, который возглавляет этот проект в Facebook, настаивает, что Libra открыта к различным решениям на пути к своей цели — созданию открытой и эффективной системы платежей.
«Можно сделать это иначе… вместо одной синтетической валюты у нас будет ряд стейблкойнов — долларовый, евровый, привязанный к фунту и т.д… Этот вариант надо рассмотреть».
Маркус подчеркнул, что не говорит на нынешнем этапе о предпочитаемом варианте: «Важна миссия, и есть много путей, чтобы выполнить ее». Для Libra важна «гибкость» решений.
Как отмечает TechCrunch, хотя позиция регуляторов по отношению к стейблкойнам в последнее время ужесточилась, как и по отношению к виртуальным валютам в целом, известны хотя бы направления, в которых надо работать. Так, группа G20 (главы Минфинов 20 государств) выпустила обращение, указав на необходимость рассмотреть три пункта: отмывание денег, незаконное финансирование и защиту пользователей. После этого можно задуматься об обращении стейблкойнов.
В беседе с журналистами Дэвид Маркус настаивает, что дата запуска Libra в обращение пока остается прежней — это июнь 2020 года.
Однако на деле проект сталкивается со все большим противодействием законодателей: власти видят в ней не новые возможности, а непонятные риски. Давление обернулось тем, что в октябре из состава управляющей организации Libra Association вышли несколько серьезных игроков — Visa, MasterCard, eBay и другие.
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