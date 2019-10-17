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Минфин привлек 3 млрд грн на аукционах ОВГЗ

Минфин привлек 3 млрд грн на аукционах ОВГЗ

Вчера на аукционах облигаций внутреннего государственного займа Минфин привлек 3 млрд гривен, большую часть из которых составили поступления от 3-летних ОВГЗ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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“На аукционах ОВГЗ наибольшим спросом продолжают пользоваться инструменты с более долгим сроком погашения, а ставки привлечения вновь уменьшены по всем инструментам!”, – отмечают в сообщении.

Ставки доходности составили:
- по 6-месячным ОВГЗ — 15,4% (снижение на 25 базисных пунктов);
- по 1-летним ОВГЗ – 14,8% (снижение на 13 бп);
- по 3-летним ОВГЗ — 15,06% (снижение на 36 бп).

По материалам Finance.UA
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