Сколько платят работникам сферы торговли: аналитика

Сфере торговли присуща сезонность, летом желающих пополнить собой торговые точки значительно меньше, чем осенью или зимой. Доля резюме продавцов-консультантов в полтора раза превышает долю вакансий.

Об этом пишет портал The Point.

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Закономерность в заработной плате:

на должностях, в базе резюме которых много молодых-неопытных, заработные платы ожидаемая и предлагаемая почти совпадают,

если должность солидная и есть соискатели с опытом, заработная плата в резюме значительно отличается в большую сторону.

Например:

супервайзеру предлагают зарплату 18 тыс. ,

, категорийному менеджеру – 22 тыс. ,

, торговому представителю – 14 тыс. ,

, продавцу-консультанту – 8 тыс..

Целевая аудитория вакансии в сфере торговли размещает резюме и на вакансии официантов, операторов, финансовых консультантов и курьеров.

В отличие от других сфер, в которых столица является монополистом по количеству вакансий (иногда Киевская область, как в случае с ИТ-вакансиями, предлагает больше половины имеющихся вакансий), торговля предлагает много возможностей региональным соискателям – 36% для «столичных штучек», 9% жителям Днепропетровщины, 8% торговых вакансий для одесситов, по 6% у харьковчан и львовян, а далее по нисходящей практически по всем областным центрам.

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