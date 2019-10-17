Сколько платят работникам сферы торговли: аналитика

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Сфере торговли присуща сезонность, летом желающих пополнить собой торговые точки значительно меньше, чем осенью или зимой. Доля резюме продавцов-консультантов в полтора раза превышает долю вакансий.
Об этом пишет портал The Point.
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Закономерность в заработной плате:
Например:
Целевая аудитория вакансии в сфере торговли размещает резюме и на вакансии официантов, операторов, финансовых консультантов и курьеров.
В отличие от других сфер, в которых столица является монополистом по количеству вакансий (иногда Киевская область, как в случае с ИТ-вакансиями, предлагает больше половины имеющихся вакансий), торговля предлагает много возможностей региональным соискателям – 36% для «столичных штучек», 9% жителям Днепропетровщины, 8% торговых вакансий для одесситов, по 6% у харьковчан и львовян, а далее по нисходящей практически по всем областным центрам.
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