Какими были зарплаты рабочих профессий в III квартале - исследование (инфографика)

Зарплаты в рабочих профессиях в стране в III квартале упали на 17% по сравнению с предыдущим.

Об этом свидетельствует исследование «OLX Работа».

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Зарплаты в рабочих сферах:

• Домашний персонал – спад зарплат составляет 44%, а средняя зарплата равна 5500 грн

• Производство – здесь зарплаты не меняются уже полгода: работникам готовы платить в среднем 10 000 грн в месяц.

• Охрана* – зарплаты уменьшились на 22% и в среднем составляли 5800 грн.

• Барно-ресторанная индустрия – работодатели предлагали оклад тоже на 22% меньше по сравнению с предыдущим кварталом, и работники сферы получали около 7100 грн.

• Строительство – средний заработок строителей – 12 300 грн по Украине (а в Закарпатской области – 20 000 грн).

• Транспортная сфера – заработная плата в логистике составляет 17 000 грн в месяц в Киевской области и 11 200 грн по Украине.

Самые востребованные работники.

За третий квартал работодатели разместили 68 000 вакансий на платформе «OLX работа».

Наибольший спрос на работников исследование выявило в следующих областях:

• торговля – 27% всех предложений. Продавцов искали 7400 раз со средним доходом примерно 7500 грн;

• логистика -17% предложений. Водителей искали 5200 раз и предлагали зарплаты в 15 000 грн в месяц;

• барно-ресторанная сфера – 14% предложений. Работодатели готовы платить поварам в среднем 10 000 грн и за третий квартал разместили 3300 вакансий;

• строительная индустрия – 14% предложений со средней оплатой труда в 20 000 грн в месяц.

Справка Finance.ua:

По данным исследования hh.ua, средняя зарплата по Украине в третьем квартале 2019 года составила 10 537 грн. Наибольшую оплату за труд получали в Киеве – 15 694 грн, наименьшую – в Черновицкой обл. – 8017 грн.