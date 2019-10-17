Какими были зарплаты рабочих профессий в III квартале - исследование (инфографика)

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Зарплаты в рабочих профессиях в стране в III квартале упали на 17% по сравнению с предыдущим.
Об этом свидетельствует исследование «OLX Работа».
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Зарплаты в рабочих сферах:
• Домашний персонал – спад зарплат составляет 44%, а средняя зарплата равна 5500 грн
• Производство – здесь зарплаты не меняются уже полгода: работникам готовы платить в среднем 10 000 грн в месяц.
• Охрана* – зарплаты уменьшились на 22% и в среднем составляли 5800 грн.
• Барно-ресторанная индустрия – работодатели предлагали оклад тоже на 22% меньше по сравнению с предыдущим кварталом, и работники сферы получали около 7100 грн.
• Строительство – средний заработок строителей – 12 300 грн по Украине (а в Закарпатской области – 20 000 грн).
• Транспортная сфера – заработная плата в логистике составляет 17 000 грн в месяц в Киевской области и 11 200 грн по Украине.
Самые востребованные работники.
За третий квартал работодатели разместили 68 000 вакансий на платформе «OLX работа».
Наибольший спрос на работников исследование выявило в следующих областях:
• торговля – 27% всех предложений. Продавцов искали 7400 раз со средним доходом примерно 7500 грн;
• логистика -17% предложений. Водителей искали 5200 раз и предлагали зарплаты в 15 000 грн в месяц;
• барно-ресторанная сфера – 14% предложений. Работодатели готовы платить поварам в среднем 10 000 грн и за третий квартал разместили 3300 вакансий;
• строительная индустрия – 14% предложений со средней оплатой труда в 20 000 грн в месяц.
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