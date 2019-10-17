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Больше половины банков в мире могут не пережить экономический спад — McKinsey

Больше половины банков в мире могут не пережить экономический спад — McKinsey

Большинство банков в мире могут не пережить экономический спад, так как их доходность капитала не идет в ногу с затратами.

Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании McKinsey&Co, пишет Bloomberg.

В McKinsey считают, что банкам нужно внедрять технологии, передать часть операций на аутсорсинг и увеличить количество слияний.

«Мы считаем, что мы находимся в конце экономического цикла, и сейчас банкам необходимо идти на смелые шаги, потому что они не в отличной форме. В конце цикла никто не может позволить себе почивать на лаврах», — отметил Косик Раджгопал, старший партнер McKinsey.

В компании отметили, что банки тратят на инновации всего 35% своих бюджетов на IT, а финтехкомпании — более 70%.

В McKinsey подчеркнули, что такие компании, как Amazon в США и Ping An в Китае начали предоставлять в том числе финансовые услуги. При этом новые игроки стремятся заниматься тем, что приносит больше всего прибыли банкам, — например, выдачей кредитных карт.

По материалам НВ
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