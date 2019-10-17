Больше половины банков в мире могут не пережить экономический спад — McKinsey

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Большинство банков в мире могут не пережить экономический спад, так как их доходность капитала не идет в ногу с затратами.
Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании McKinsey&Co, пишет Bloomberg.
В McKinsey считают, что банкам нужно внедрять технологии, передать часть операций на аутсорсинг и увеличить количество слияний.
«Мы считаем, что мы находимся в конце экономического цикла, и сейчас банкам необходимо идти на смелые шаги, потому что они не в отличной форме. В конце цикла никто не может позволить себе почивать на лаврах», — отметил Косик Раджгопал, старший партнер McKinsey.
В компании отметили, что банки тратят на инновации всего 35% своих бюджетов на IT, а финтехкомпании — более 70%.
В McKinsey подчеркнули, что такие компании, как Amazon в США и Ping An в Китае начали предоставлять в том числе финансовые услуги. При этом новые игроки стремятся заниматься тем, что приносит больше всего прибыли банкам, — например, выдачей кредитных карт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам повысили трудовой стаж: кто останется без пенсииВчера, 20:00 - 74205 10
В Германии предлагают повысить пенсионный возраст до 69 летВчера, 13:00 - 3209 4
Как подтвердить стаж без трудовой книжкиВчера, 08:01 - 20590 4
Кому из автомобилистов не нужно покупать страховой полисВчера, 12:00 - 20921 4
Пенсионеры нашли ценную коробку из-под печенья и разбогатели (фото)Вчера, 02:03 - 18506 3
Украинцам повысили трудовой стаж: кто останется без пенсииВчера, 20:00 - 74205 10
Стало известно, на сколько выросли пенсии в 2019 году10 ч. назад - 2038 1
Сколько стоит горячая ванная в регионах Украины (инфографика)Вчера, 21:04 - 1475 1
Минздрав определил время доезда бригады экстренной медицинской помощи12 ч. назад - 1285 1
Кто чаще всего ищет работу за границей8 ч. назад - 1037
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)4 ч. назад - 286
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1949
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1225
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2053 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2354