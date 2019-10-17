В Украине выросли цены на жилье - Госстат

В третьем квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине на первичном рынке выросли на 6,4%, на вторичном – на 11,8%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Как изменились цены на квартиры за год:

однокомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 5,0%,

однокомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали на 11,9%,

двухкомнатные квартиры на первичном рынке – на 6,3%,

двухкомнатные квартиры на вторичном – на 12,4%,

трехкомнатные квартиры на первичном рынке – на 10,2%,

трехкомнатные квартиры на вторичном – на 11,5%.

Справка Finance.ua:

В сентябре по сравнению с августом средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 2,9%, или на 766 гривен до 27 064 гривен/кв. м.