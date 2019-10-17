Пенсионерам хотят запретить бесплатно ездить в часы пик

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Запорожье, где с начала 2019 года запустили мобильный сервис о движении транспорта, теперь хотят запретить пенсионерам бесплатно ездить в нем утром и вечером. На сайте мэрии соответствующая петиция набрала нужное число голосов – 765 при необходимых 750. Документ вызвал большой резонанс.
Автор петиции, Анна Щербакова, мотивирует свое требование тем, что “в часы пик в автобусы невозможно влезть из-за того, что они забиты пенсионерами. Складывается впечатление, что большинство пенсионеров ездят в автобусах ради экскурсий, только потому, что это бесплатно”.
К этому автор петиции добавляет: “Во многих городах Украины распространена практика предоставления права на льготный проезд между часами пик. Например, с 10:00 до 16:00. Таким образом, пенсионеры получают свое право на бесплатный проезд, а рабочие и студенты могут доехать к месту работы и учебы вовремя. Нужно начинать разумные оптимизации вместо того, чтобы слепо по-советски продолжать закрывать глаза на проблему”.
Часть украинцев поддерживает идею, но еще столько же назвали ее крайне дискриминационной по отношению к пожилым людям, и приводят соответствующие аргументы.
“Пенсионеры по утрам часто ездят в больницы, где анализы принимают часто лишь до 10-11 утра. Поездка после 10 утра для них будет бессмысленной”, – пишет в соцсети одна из жительниц Запорожья.
Еще часть жителей Запорожья высказали альтернативное мнение, что, мол, проблема не в том, что в автобусах по утрам ездит много пенсионеров, а в том, что, возможно, самого транспорта в городе недостаточно. Особенно в часы пик.
В мэрии нам сообщили, что петиция, набравшая нужное число голосов, обязательно будет рассмотрена.
“Произойдет это на ближайшей сессии, которая состоится 30 октября”, – сообщили нам в Управлении внутренней политики, прессы и информации Запорожской мэрии.
Платный проезд для пенсионеров по утрам и вечерам действительно не новинка в Украине. Например, в Житомире такая норма действует уже больше года. В пресс-службе мэра Житомира заявили, что благодаря таким правилам удалось существенно разгрузить городской транспорт в утренние и вечерние часы пик.
“По утрам льготные категории пассажиров уже не ездят так активно, как раньше, потому как утром проезд платный. Инициатива была реализована без нареканий”, – рассказали нам в пресс-службе мэрии.
В свою очередь в столице льготники пользуются бесплатным проездом неограниченно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Милованов: "Мы на грани экономического прорыва"2 ч. назад - 1281 8
В Нацбанке назвали условия МВФ для Украины по новой программе7 ч. назад - 1905 5
У украинца после обыска пропали более 2 тысяч биткойнов2 ч. назад - 1104 4
Автомобиль Geely Icon стал серийным (фото)13 ч. назад - 4805 4
Как не переплатить при покупке квартиры (инфографика)Вчера, 10:20 - 3455 4
ПФУ снизил показатель средней зарплаты для начисления пенсии7 ч. назад - 10947 1
Автомобиль Geely Icon стал серийным (фото)13 ч. назад - 4805 4
Пятерка самых экономичных кроссоверов С-класса на рынке УкраиныВчера, 22:00 - 4450 2
Несуществующие долги за электроэнергию: как не платить9 ч. назад - 3785 1
Эксперт прогнозирует резкое повышение тарифов на газ уже с нового годаВчера, 20:01 - 2558 2
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1106
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 770
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1484
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1796
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2699