Лагард: Трамп подрывает стабильность мировой экономики

Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард назвала президента США Дональда Трампа ответственным за большое количество рисков для мировой экономики.

Об этом она сказала в эфире программы 60 Minutes на телеканале CBS.

На вопрос о вызовах для мировой экономики и Трампа Лагард ответила, что у президента США “есть много ключей, которые бы разблокировали неопределенность и риски”.

“Стабильность рынка не должна зависеть от того или иного сообщения в Twitter. Она требует рассуждать, думать и принимать спокойные, взвешенные и рациональные решения”, – подчеркнула она.

По ее словам, торговый конфликт США и Китая будет иметь большие последствия для мировой экономики.

“Если вы сократите рост экономики почти на один процентный пункт, это приведет к уменьшению инвестиций и количества рабочих мест, росту безработицы и ослаблению роста экономики. Безусловно, это имеет последствия”, – добавила Лагард.