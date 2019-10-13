Долгострои нужно передать местным властям, – Парцхаладзе

Украинские недострои предлагают передать на баланс местным властям, чтобы те доводили их до ума и вводили в эксплуатацию.

Как рассказал экс-замминистра регионального развития, президент Конфедерации строителей Украины (КБУ) Лев Парцхаладзе в комментарии UBR.ua, главное, что необходимо для решения вопроса долгостроев в Украине – это инициатива местной власти в каждом отдельно взятом городе.

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«Без этого достраивание таких объектов за счет самих же инвесторов или выкуп другим застройщиком так и будут единичными случаями. Исключениями из правила. Местная власть должна брать инициативу в свои руки и защищать интересы инвесторов – тех людей, которые вложили свои средства в объект строительства. Потому что это жители или будущие жители их города, о которых нужно заботиться», – говорит Парцхаладзе.

По его словам, сейчас местные власти не имеют полномочий для принятия решений о достройке проблемных объектов.

«Поэтому во время работы в Минрегионе, мы, совместно с КБУ, разработали законопроект, который должен ввести механизм завершения проблемных объектов, в строительство которых привлекались средства физических лиц-вкладчиков. В частности, наделить органы местной власти соответствующими полномочиями для возможности их достройки и контроля за этим процессом», – отметил Парцхаладзе.

Если упростить, документ предлагает действовать по принципу банкротства застройщиков, допустивших заморозку объекта, и передавать их недострои местным органам власти.

В этом законопроекте прописали:

Возможность осуществления органами местного самоуправления полномочий по формированию перечня проблемных объектов и принятия мер по их достройке, а также организацию собрания вкладчиков с целью принятия соответствующего решения.

Возможность проведения конкурса по выбору нового заказчика, который завершит достройку проблемного объекта.

Экономические стимулы для завершения строительства новыми заказчиками и возможные источники финансирования достройки.

«Надеюсь, что нынешнее Министерство развития громад и территорий вынесет этот законопроект на рассмотрение Верховной Рады. Потому что именно это должно стать действенным стимулом для местных властей решить давний проблемный вопрос долгостроев в Украине», – резюмировал Парцхаладзе.