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Samsung проектирует смартфон-слайдер с поворотной камерой (фото)

Samsung проектирует смартфон-слайдер с поворотной камерой (фото)

Компания Samsung патентует смартфон с весьма необычной конструкцией: дизайн аппарата предусматривает наличие гибкого дисплея и поворотной камеры.

Об этом сообщает ресурс LetsGoDigital.

Сообщается, что устройство будет выполнено в формате «слайдер». Пользователи смогут раздвигать смартфон, увеличивая полезную площадь экрана.

Более того, при раскрытии аппарата будет автоматически поворачиваться камера. Причём в сложенном состоянии она будет скрываться за дисплеем.

В задней части смартфона расположится небольшой вспомогательный экран. На нём смогут отображаться различные уведомления и сообщения.

В боковых частях корпуса можно видеть физические кнопки управления. Аппарат имеет практически полностью безрамочный дизайн.

Информация о новинке обнародована на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO). О том, как скоро смартфон с предложенной конструкцией может появиться на коммерческом рынке, ничего не сообщается.

По материалам 3dnews.ru
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