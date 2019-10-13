0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 168 0

ВР приняла закон об анбандлинге за основу

ВР приняла закон об анбандлинге за основу

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2239-1 “О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа”.

Проект закона поддержали 286 нардепов. Кроме того, нардепы одобрили сокращенную процедуру подготовки документа ко второму чтению. За это проголосовали 260 депутатов ВР.

Так, законопроект разработан с целью обеспечения выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа, электрической энергии и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы, оператора системы передачи по Протоколу о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

В Хозяйственном кодексе Украины предлагается предусмотреть:

  • устранение опосредованного контроля над оператором ГТС или оператора системы передачи электроэнергии со стороны правительства путем исключения требования об утверждении КМУ финансового плана;
  • предоставление Кабинету Министров или соответствующему уполномоченному субъекту управления имуществом возможности передать объекты государственной собственности (ГТС) или системы передачи в хозяйственное ведение оператору ГТС или оператору системы передачи электроэнергии;
  • определение объема прав и обязанностей по модели ISO собственника имущества, переданного оператору ГТС на праве хозяйственного ведения, в части, касающейся его контроля, использования и сохранения в соответствии с требованиями закона “О рынке природного газа”;
  • предоставление возможности новом оператору ГТС или оператору системы передачи электроэнергии использовать государственное имущество на основании права хозяйственного ведения независимо от дальнейших изменений его структуры управления, в том числе, в связи с привлечением иностранного партнера;

В Земельном кодексе планируется:

  • предвидение возможности предоставления на праве постоянного пользования земельных участков новом оператору ГТС;
  • обеспечение одновременного перехода прав на объекты ГТС (на праве хозяйственного ведения) к новому оператора ГТС и прекращение права АО “Укртрансгаз” постоянного пользования на участки под такими объектами.

Таким образом будет обеспечено отсутствие случаев, когда имуществом (земельными участками), которое необходимо для осуществления деятельности по транспортировке природного газа, будет продолжать владеть и пользоваться “Укртрансгаз”.

В ЗУ “О трубопроводном транспорте” предлагается внести изменения для устранения терминологической несогласованности для возможности отчуждения основных фондов АО “Укртрансгаз”, которые не являются объектами госсобственности, но будут использоваться в процессе осуществления деятельности по транспортировке природного газа.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.