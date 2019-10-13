ВР приняла закон об анбандлинге за основу

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Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2239-1 “О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа”.
Проект закона поддержали 286 нардепов. Кроме того, нардепы одобрили сокращенную процедуру подготовки документа ко второму чтению. За это проголосовали 260 депутатов ВР.
Так, законопроект разработан с целью обеспечения выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа, электрической энергии и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы, оператора системы передачи по Протоколу о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
В Хозяйственном кодексе Украины предлагается предусмотреть:
В Земельном кодексе планируется:
Таким образом будет обеспечено отсутствие случаев, когда имуществом (земельными участками), которое необходимо для осуществления деятельности по транспортировке природного газа, будет продолжать владеть и пользоваться “Укртрансгаз”.
В ЗУ “О трубопроводном транспорте” предлагается внести изменения для устранения терминологической несогласованности для возможности отчуждения основных фондов АО “Укртрансгаз”, которые не являются объектами госсобственности, но будут использоваться в процессе осуществления деятельности по транспортировке природного газа.
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