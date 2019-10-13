ВР приняла закон об анбандлинге за основу

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2239-1 “О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа”.

Проект закона поддержали 286 нардепов. Кроме того, нардепы одобрили сокращенную процедуру подготовки документа ко второму чтению. За это проголосовали 260 депутатов ВР.

Так, законопроект разработан с целью обеспечения выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа, электрической энергии и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы, оператора системы передачи по Протоколу о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

В Хозяйственном кодексе Украины предлагается предусмотреть:

устранение опосредованного контроля над оператором ГТС или оператора системы передачи электроэнергии со стороны правительства путем исключения требования об утверждении КМУ финансового плана;

или оператора системы передачи электроэнергии со стороны правительства путем исключения требования об утверждении финансового плана; предоставление Кабинету Министров или соответствующему уполномоченному субъекту управления имуществом возможности передать объекты государственной собственности ( ГТС ) или системы передачи в хозяйственное ведение оператору ГТС или оператору системы передачи электроэнергии;

) или системы передачи в хозяйственное ведение оператору или оператору системы передачи электроэнергии; определение объема прав и обязанностей по модели ISO собственника имущества, переданного оператору ГТС на праве хозяйственного ведения, в части, касающейся его контроля, использования и сохранения в соответствии с требованиями закона “О рынке природного газа”;

собственника имущества, переданного оператору на праве хозяйственного ведения, в части, касающейся его контроля, использования и сохранения в соответствии с требованиями закона “О рынке природного газа”; предоставление возможности новом оператору ГТС или оператору системы передачи электроэнергии использовать государственное имущество на основании права хозяйственного ведения независимо от дальнейших изменений его структуры управления, в том числе, в связи с привлечением иностранного партнера;

В Земельном кодексе планируется:

предвидение возможности предоставления на праве постоянного пользования земельных участков новом оператору ГТС ;

; обеспечение одновременного перехода прав на объекты ГТС (на праве хозяйственного ведения) к новому оператора ГТС и прекращение права АО “Укртрансгаз” постоянного пользования на участки под такими объектами.

Таким образом будет обеспечено отсутствие случаев, когда имуществом (земельными участками), которое необходимо для осуществления деятельности по транспортировке природного газа, будет продолжать владеть и пользоваться “Укртрансгаз”.

В ЗУ “О трубопроводном транспорте” предлагается внести изменения для устранения терминологической несогласованности для возможности отчуждения основных фондов АО “Укртрансгаз”, которые не являются объектами госсобственности, но будут использоваться в процессе осуществления деятельности по транспортировке природного газа.