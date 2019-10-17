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Saudi Aramco отложила запуск крупнейшего в мире IPO

Saudi Aramco отложила запуск крупнейшего в мире IPO

Крупнейшая нефтяная компания мира и госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco отложила запланированный запуск первого публичного размещения 2% своих акций 20 октября.

Об этом сообщают источники Reuters.

IPO отложено и может состояться в ноябре или декабре текущего года.

По данным источников, прежде чем объявлять IPO, Saudi Aramco хочет успокоить инвесторов насчет того, как сентябрьские атаки на нефтяные объекты компании отразились на ее показателях. При этом в квартальной отчетности будет отражено, что значительного ущерба атаки не нанесли.

Таким образом Saudi Aramco надеется укрепить доверие инвесторов к крупнейшей в мире нефтяной компании.

«Компания продолжает взаимодействовать с акционерами по вопросам готовности к IPO. Компания готова, и сроки будут зависеть от рыночных условий и решения инвесторов», – говорится в заявлении Saudi Aramco.

Aramco будет продвигать IPO после получения данных за третий квартал по производству, доходам и прибыли.

По материалам Финансовый клуб
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