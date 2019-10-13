Британия и ЕС достигли соглашения о Brexit

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил в четверг, что Британия и Европейский Союз договорились о “большом” новом соглашении по Brexit, и призвал законодателей утвердить его в выходные.

“У нас есть отличное новое соглашение, которое возвращает контроль”, – сказал Джонсон в своем твите.

“Теперь парламент должен завершить Brexit в субботу, чтобы мы могли перейти к другим приоритетам, таким как стоимость проживания, здравоохранение, насильственная преступность и наша окружающая среда”, – добавил Джонсон.

В свою очередь президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил: “Где есть воля, там есть соглашение – у нас есть! Это справедливое и сбалансированное Соглашение для ЕС и Великобритании, и это соответствует нашему обязательству найти решение. Я рекомендую Совету ЕС одобрить это соглашение”.

Сегодня в Брюсселе проходит саммит ЕС, на котором лидеры государств обсудят текст нового соглашения.

Как пишет Euractiv, источники в Европейском парламенте, знакомые с этим вопросом, сообщили, что соглашение о Brexit может быть вынесено на голосование в юридический комитет парламента в понедельник и на полное пленарное заседание в следующий четверг.

Источники подтвердили, что остается вопрос о режим НДС, который применяется в Северной Ирландии. Между тем крупнейшая партия Северной Ирландии “Демократическая юнионистская партия” подтвердила, что не поддерживает соглашение Джонсона и ЕС из-за беспокойства по поводу вопросов “таможни” и “НДС”.

По данным Reuters, Джонсон пошел на значительные уступки в вопросе ирландской границы, в частности, договорено об учреждении пограничной таможенной службы в Ирландском море.

Евросоюз и Великобритания должны утвердить соглашение до 31 октября.