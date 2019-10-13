В школах планируют ввести штрафы за прогулы

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Родители школьников могут заплатить серьезный штраф за систематические пропуски школьных занятий своих детей.
Об этом сказано в постановлении № 684. Кабинета министров.
Уважительные причины отсутствия: болезнь, отдых с родителями или другие семейные обстоятельства. Но родители обязаны уведомить школьное учреждение о том, что ребенок будет отсутствовать, и предоставить письменное заявление.
Штрафы за прогулы
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