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В школах планируют ввести штрафы за прогулы

В школах планируют ввести штрафы за прогулы

Родители школьников могут заплатить серьезный штраф за систематические пропуски школьных занятий своих детей.

Об этом сказано в постановлении № 684. Кабинета министров.

  • При отсутствии ученика, который не достиг совершеннолетия, на учебных занятиях в течение 10 рабочих дней подряд по неизвестным причинам или без уважительных причин, учебное заведение безотлагательно обязано предоставить информацию службе по делам детей, а те (по необходимости) – уведомить полицию.

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Уважительные причины отсутствия: болезнь, отдых с родителями или другие семейные обстоятельства. Но родители обязаны уведомить школьное учреждение о том, что ребенок будет отсутствовать, и предоставить письменное заявление.

  • Если ребенок не посещал уроки из-за болезни и обращался к врачу, то требуется заявление от отца или матери о том, что в соответствующий период ребенок находился дома под их наблюдением.

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Штрафы за прогулы

  • Предупредительный – от 850 до 1700 грн.
  • Повторный прогул – до 5100 гривен, (без учета судебного сбора.)
По материалам Finance.UA
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