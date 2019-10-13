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Президент подписал закон о "сплите"

Президент подписал закон о "сплите"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №1069-2 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг”.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

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Последний этап прохождения документа – возвращен с подписью от президента.

Что это значит. Закон предусматривает передачу полномочий Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, в части регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Остальные полномочия Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, передаются Национальному банку Украины.

Напомним, на подпись президенту закон передали 2 октября.

Этот закон Рада приняла 12 сентября. При этом сначала ВР приняла проект закона за основу, это поддержал 301 депутат. Однако спикер парламента Дмитрий Разумков предложил голосовать за проект закона в целом, что вызвало возражения у фракции “Европейская солидарность”. Закон все же был принят за основу и в целом 296 голосами.

По материалам РБК-Украина
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