Президент подписал закон о "сплите"

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №1069-2 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг”.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
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Последний этап прохождения документа – возвращен с подписью от президента.
Что это значит. Закон предусматривает передачу полномочий Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, в части регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Остальные полномочия Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, передаются Национальному банку Украины.
Напомним, на подпись президенту закон передали 2 октября.
Этот закон Рада приняла 12 сентября. При этом сначала ВР приняла проект закона за основу, это поддержал 301 депутат. Однако спикер парламента Дмитрий Разумков предложил голосовать за проект закона в целом, что вызвало возражения у фракции “Европейская солидарность”. Закон все же был принят за основу и в целом 296 голосами.
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