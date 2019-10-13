Moody's прогнозирует «чрезвычайно высокие» риски глобальной рецессии

Главный экономист Moody`s Analytics Марк Занди заявил, что существует «чрезвычайно высокий» шанс того, что рецессия может нанести удар по мировой экономике в ближайшие 12-18 месяцев, и политики, вероятно, не смогут это предотвратить.

Об этом сообщает CNBC.

Читайте также: МВФ пересмотрел прогноз валютного курса гривны

«Думаю, риски очень высоки, поэтому, если что-то не будет соответствовать сценарию, у нас будет рецессия, – отметил Занди. – Я скажу также: даже если у нас не будет рецессии в ближайшие 12-18 месяцев, думаю, что у нас будет гораздо более слабая экономика».

По его словам, чтобы избежать замедления экономической активности, следует одновременно соблюдать многие факторы. Они включают, в частности, политику Дональда Трампа, который не будет обострять торговую войну с Китаем, разрешение Brexit и продление центральными банками денежных стимулов, пояснил Занди.

Он также оценил риски глобального экономического спада как «неприятно высокие».

Другие экономисты выглядели менее обеспокоенными, но разделили мнение Занди о замедлении глобального роста.

Эсвар Прасад, профессор Корнельского университета сказал, что потребительские расходы помогли поддержать рост в ряде экономик. Даже несмотря на то, что в других секторах наблюдается срыв импульса.

«На потребителей и домохозяйства нельзя рассчитывать для продолжения роста. Поэтому, действительно, ключевой момент заключается в том, чтобы разработать набор политик, которые будут стимулировать возрождение доверия бизнеса и потребителей, и в конечном итоге увеличить инвестиции», – заявил Прасад.