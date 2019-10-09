Альфа-Банк и Укрсоцбанк закончили слияние

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Объединенная команда Альфа-Банка и Укрсоцбанка успешно завершила объединение балансов и технические работы, связанные с присоединением Укрсоцбанка к Альфа-Банку.
Об этом говорится в сообщении на сайте Альфа-Банка.
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Передаточный акт был утвержден 15 октября 2019 года решением общего собрания акционеров Альфа-Банка и решением единственного акционера Укрсоцбанка.
В результате слияния Альфа-Банк стал полным правопреемником всех прав и обязательств Укрсоцбанка по отношению к его клиентам, партнерам и контрагентам.
Также решением общего собрания акционеров Альфа-Банка было утверждено увеличение уставного капитала банка и выпуск акций банка с целью конвертации акций Укрсоцбанка.
«Два с половиной года наша объединенная команда упорно работала над слиянием двух крупных банков. Благодаря взвешенным решениями и поддержке акционеров, профессионализму команды и доверию клиентов и партнеров это слияние стало самым успешным примером удачной синергии двух разных финучреждений, и мы начинаем новую историю лидерства на национальном банковском рынке. Теперь мы являемся единым целым с сильной экспертизой, лучшими практиками и амбициозными целями», – заявила глава правления Альфа-Банка Украина Виктория Михайле.
Реорганизация финучреждений путем присоединения Укрсоцбанка к Альфа-Банку проводится по упрощенной процедуре, предусмотренной законом «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков» согласно разрешению Национального банка от 12 сентября.
Все юридические процедуры, связанные с присоединением и прекращением деятельности Укрсоцбанка, будут завершены до конца текущего года.
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