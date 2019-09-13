НБУ разрешил слияние Альфа-Банка и Укрсоцбанка

Национальный банк 12 сентября предоставил Альфа-Банку и Укрсоцбанку разрешение на слияние.

Разрешение НБУ выдал на реорганизацию путем присоединения АО «Укрсоцбанк» к АО «Альфа-Банк» по упрощенной процедуре реорганизации банков путем присоединения, предусмотренного законом «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков» от 23 марта 2017 года.

Это позволило Альфа-Банку сегодня объявить о начале процедуры реорганизации.

В результате реорганизации Укрсоцбанк передаст по передаточному акту все свое имущество, права и обязанности банку-правопреемнику – Альфа-Банку, и прекратит свое существование как юридическое лицо.

По передаточному акту Укрсоцбанк передаст, а Альфа-Банк примет также имущество и средства, на которые наложены обременения (в том числе публичные), и ограничения на распоряжение (в том числе аресты) с сохранением таких обременений и ограничений на распоряжения.

Информация о дате, с которой АО «Альфа-Банк» станет полным правопреемником АО «Укрсоцбанк», будет размещена на сайтах этих банков, а также в помещениях банков и их отделений, где проводится обслуживание клиентов.

Собрание акционеров Укрсоцбанка 10 сентября одобрило присоединение к Альфа-Банку по упрощенной процедуре, а акционеры Альфа-Банка согласны поглотить Укрсоцбанк. В результате слияния уставный капитал Альфа-Банка будет увеличен на 16,546 млрд грн до 28,726 млрд грн.

Сделку обещают закрыть в октябре.

Глава правления Укрсоцбанка, генеральный менеджер Альфа-Банка Иван Свитек, курировавший процесс слияния банков, покидает свои посты. Новым генеральным менеджером Альфа-Банка станет управляющий директор Альфа-Банк Беларусь Рафал Ющак.