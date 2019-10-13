МВФ снизил оценку роста мирового ВВП

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой июльский прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,2 процентного пункта (п.п.), до 3%.

Такие данные приводятся в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook).

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В 2020 году МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,4%, что на 0,1 п.п. ниже того, что прогнозировалось им в июле.

Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на текущий год снижен на 0,2 п.п., до 3,9%, на следующий год — на 0,1 п.п., до 4,6%.

Оценка роста экономики Индии в 2019-2020 годах снижена на 0,9 п.п. и 0,2 п.п., до 6,1% и 7%, прогноз роста китайской экономики — на 0,1 п.п. и 0,2 п.п., до 6,1% и 5,8%, соответственно. Прогноз роста ВВП Бразилии, напротив, повышен на 0,1 п.п., до 0,9%, в 2019 году и снижен на 0,4 п.п., до 2%, в 2020 году.

Оценка роста ВВП развитых стран в 2019 году, так же как и мировой экономики, снижена на 0,2 п.п., до 1,7%, в 2020 году рост составит 1,7%.

Прогноз роста экономики США на текущий год снижен на 0,2 п.п., до 2,4%, на следующий — повышен на 0,2 п.п., до 2,1%. В странах еврозоны, по оценке МВФ, ВВП вырастет в 2019 году на 1,2% (в июле рост оценивался в 1,3%), в 2020 году — на 1,4% (предыдущий прогноз — 1,6%).

Экономика Японии в текущем году вырастет на 0,9% (оценка не изменилась), в 2020 году — на 0,5% (снижение на 0,1 п.п.).

Прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 год снижен на 0,1 п.п., до 1,2%, в 2020 году оценка не изменилась — 1,4%.