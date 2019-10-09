Ryanair объявил осеннюю распродажу билетов от 10 евро

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Ryanair анонсировал запуск осенней распродажи билетов из Украины, которая продлится до 20 октября 2019 года.
В распродаже участвуют билеты на рейсы с ноября 2019 года по май 2020 года.
Об этом сказано на сайте компании.
Дешевые перелеты можно найти из Харькова, Львова, Одессы и Киева на рейсы с ноября 2019 года по февраль 2020 года.
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Билеты по 10 евро включают только перевозку ручной клади с габаритами до 40х25х20 см. Число билетов по 10 евро ограничено, со временем число доступных дат будет уменьшаться.
Львов — Дюссельдорф
20, 22, 27 ноября
15, 17, 31 января
Львов — Краков
3, 5, 17, 19, 26 декабря
1, 4, 6, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25 февраля
Одесса — Катовице
5, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 26, 28, 30 ноября
3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 31 декабря
7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 23, 25, 28, 30 января
Одесса — Краков
4, 11, 18 декабря
5, 5, 9, 16, 19, 23, 26 февраля
Киев — Краков
4, 11, 12, 18, декабря
20, 27 января
3, 5, 6, 12, 13, 19, 24, 26, 28 февраля
Киев — Штутгарт
29, 31 января
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