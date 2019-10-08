Межбанк: курс доллара повысился

Пятница на валютном рынке прошла достаточно спокойно с точки зрения объемов операций, но активно с точки зрения роста валютных колебаний. Причем не в положительную для гривны сторону.

В своем утреннем прогнозе мы ставили коридор по доллару в пределах 24,35-24,55 гривен, но стараниями спекулянтов курс подтянули даже выше – до формальных 24,64/24,68 гривен к концу сессии.

При этом и справочный курс Нацбанка, и официальный – не превысили нашего прогнозного коридора. Справочный составил 24,4936 гривен за доллар (на 12:00 по факту заключенных сделок), а официальный – 24,538038 гривен, что вписывается в наше максимальное значение 24,55.

Это говорит о том, что после окончания активной фазы торгов – котировки уже специально “разогрели” на достаточно малых объемах сделок.

Как и прогнозировалось – с самого утра клиенты активно закрывали свои сделки, что связано с предстоящими тремя выходными. Фактически до 12 часов основные объемы операций уже были завершены.

Начиналось для гривны все неплохо. Стартовали с утренних 24,43/24,465 гривен за доллар (что было ниже вчерашнего закрытия 24,49/24,53), но к 11:00 на рынок вышли первые крупные покупатели и своими операциями подтянули курс до 24,465/24,485 .

Спрос превышал предложение, а на “суетливом” перед тремя выходными рынке стали появляться спекулянты, решившие подзаработать на временном цейтноте у клиентов. Их операции окончательно сместили акценты на рынке в сторону небольшого подорожания валюты и на 12:00 котировки выросли до 24,495/24,535 гривен. Это и было результатом основной части торгов. Дальше уже работали спекулянты и запоздавшие клиенты с малыми объемами операций.

К обеду зафиксировались на уровне 24,60/24,64. Так как в этот период основные операции крупных клиентов уже были закрыты, то этот уровень котировок уже полностью был спекулятивным.

После обеда курс еще чуть подтянули на единичных и малообъемных сделках до 24,61/24,65 гривен за доллар на 15:00 и до 24,64/24,68 к концу сессии.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 24,30-24,60 и продажа 24,65-25,05 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,60/ 24,64

евро – 27,18 / 27,47

российский рубль – 0,3839/ 0,3840

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