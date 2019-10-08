Межбанк: курс доллара повысился

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Пятница на валютном рынке прошла достаточно спокойно с точки зрения объемов операций, но активно с точки зрения роста валютных колебаний. Причем не в положительную для гривны сторону.
В своем утреннем прогнозе мы ставили коридор по доллару в пределах 24,35-24,55 гривен, но стараниями спекулянтов курс подтянули даже выше – до формальных 24,64/24,68 гривен к концу сессии.
При этом и справочный курс Нацбанка, и официальный – не превысили нашего прогнозного коридора. Справочный составил 24,4936 гривен за доллар (на 12:00 по факту заключенных сделок), а официальный – 24,538038 гривен, что вписывается в наше максимальное значение 24,55.
Это говорит о том, что после окончания активной фазы торгов – котировки уже специально “разогрели” на достаточно малых объемах сделок.
Как и прогнозировалось – с самого утра клиенты активно закрывали свои сделки, что связано с предстоящими тремя выходными. Фактически до 12 часов основные объемы операций уже были завершены.
Начиналось для гривны все неплохо. Стартовали с утренних 24,43/24,465 гривен за доллар (что было ниже вчерашнего закрытия 24,49/24,53), но к 11:00 на рынок вышли первые крупные покупатели и своими операциями подтянули курс до 24,465/24,485 .
Спрос превышал предложение, а на “суетливом” перед тремя выходными рынке стали появляться спекулянты, решившие подзаработать на временном цейтноте у клиентов. Их операции окончательно сместили акценты на рынке в сторону небольшого подорожания валюты и на 12:00 котировки выросли до 24,495/24,535 гривен. Это и было результатом основной части торгов. Дальше уже работали спекулянты и запоздавшие клиенты с малыми объемами операций.
К обеду зафиксировались на уровне 24,60/24,64. Так как в этот период основные операции крупных клиентов уже были закрыты, то этот уровень котировок уже полностью был спекулятивным.
После обеда курс еще чуть подтянули на единичных и малообъемных сделках до 24,61/24,65 гривен за доллар на 15:00 и до 24,64/24,68 к концу сессии.
Котировки наличного валютного рынка:
Курс доллара в банках на 10 утра: прием 24,30-24,60 и продажа 24,65-25,05 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,60/ 24,64
евро – 27,18 / 27,47
российский рубль – 0,3839/ 0,3840
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине планируют освободить от налогообложения зарплату молодежи до 27 летВчера, 19:02 - 3800 29
Депутат от «Слуги народа» отозвал законопроект о налоге на обмен валютВчера, 18:36 - 1197 12
Второй этап пенсионной реформы: каждый украинец сам будет решать, сколько откладывать8 ч. назад - 2000 10
Доплата за рождение: в Киевсовете готовят «детский» проект9 ч. назад - 873 7
С началом отопительного сезона в Украине подорожает вода - СМИ5 ч. назад - 773 4
В Украине планируют освободить от налогообложения зарплату молодежи до 27 летВчера, 19:02 - 3800 29
Программист создал операционную систему для апокалипсиса18 ч. назад - 2103
Турецкий ритейлер открыл крупнейший магазин в Украине7 ч. назад - 2054 1
Что делать в случае, если ФЛП превысил объем дохода9 ч. назад - 2047 4
Второй этап пенсионной реформы: каждый украинец сам будет решать, сколько откладывать8 ч. назад - 2000 10
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 736
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 1399
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1822
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 2024
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1776