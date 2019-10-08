В НБУ объяснили, что тормозит удешевление кредитов

Несмотря на то, что Нацбанк снижает учетную ставку, банки не спешат удешевлять кредиты, опасаясь будущих кризисов в экономике.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, отвечая на вопрос о влиянии учетной ставки на ставки банков.

“Мы показываем, что ставки будут снижаться, но рынок относится к этому осторожно. Поэтому банки не спешат снижать ставки. Это нормальная ситуация, потому что мы еще не достигли нашей инфляционной цели, и доверие наших действий находится в процессе формирования. Надо понимать, что в банковской системе есть родовая травма кризисов… Они опасаются: снизим сейчас ставку, ликвидность пропадет, а вдруг наступит новый кризис”, – сказал Сологуб.

Также он отметил, что есть еще один сдерживающий фактор: кредитная политика государственных банков.

“Дело в том, что сегодня госбанки … занимают большую долю на рынке, прежде всего в розничном сегменте, а другие финучреждения ориентируются на них. Соответственно, от их процентной политики зависит процентная политика всей банковской системы. И это тормозит снижение ставок в экономике… И пока поведение госбанков не станет рыночным, структурная проблема сохранится”, – отметил замглавы НБУ.