0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 170 0

В НБУ объяснили, что тормозит удешевление кредитов

В НБУ объяснили, что тормозит удешевление кредитов

Несмотря на то, что Нацбанк снижает учетную ставку, банки не спешат удешевлять кредиты, опасаясь будущих кризисов в экономике.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, отвечая на вопрос о влиянии учетной ставки на ставки банков.

“Мы показываем, что ставки будут снижаться, но рынок относится к этому осторожно. Поэтому банки не спешат снижать ставки. Это нормальная ситуация, потому что мы еще не достигли нашей инфляционной цели, и доверие наших действий находится в процессе формирования. Надо понимать, что в банковской системе есть родовая травма кризисов… Они опасаются: снизим сейчас ставку, ликвидность пропадет, а вдруг наступит новый кризис”, – сказал Сологуб.

Узнать свой кредитный рейтинг бесплатно

Также он отметил, что есть еще один сдерживающий фактор: кредитная политика государственных банков.

“Дело в том, что сегодня госбанки … занимают большую долю на рынке, прежде всего в розничном сегменте, а другие финучреждения ориентируются на них. Соответственно, от их процентной политики зависит процентная политика всей банковской системы. И это тормозит снижение ставок в экономике… И пока поведение госбанков не станет рыночным, структурная проблема сохранится”, – отметил замглавы НБУ.

Выбрать выгодный кредит

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.