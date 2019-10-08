Ученые разработали безопасные для окружающей среды батарейки (инфографика)

Исследователи Технологического университета Чалмерса, Швеция, и Национального института химии, Словения, разработали технологию создания безопасных для окружающей среды батареек.

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Ученым удалось разработать безвредные для окружающей среды аккумуляторы с в два раза большей плотностью энергии, чем у обычных батареек.

Использование технологии алюминиевых батарей может дать ряд преимуществ, в том числе высокую плотность энергии, а также тот факт, что уже существует налаженная промышленность по производству и переработке этого металла.

По сравнению с сегодняшними литий-ионными батареями, новый подход исследователей может привести к заметно более низким производственным затратам.

«Материальные затраты и воздействие на окружающую среду, которые мы ожидаем от нашей новой разработки, намного ниже, чем то, что мы видим сегодня, что делает их применение возможным для, например, хранения запасов энергии от солнечных элементов», — говорит один из авторов работы, профессор кафедры физики Технологического университета Чалмерса Патрик Йоханссон.

Конечно, о коммерческом использовании технологии говорить пока рано. Как преждевременно и утверждать о «смерти» литий-ионных аккумуляторов. Тем более, что сами ученые нацелены не на это. Их основной задачей является предоставление безопасной для окружающей среды (но не в угоду уменьшению емкости и удобству) альтернативы традиционным аккумуляторам, что обеспечит мягкий переход с устаревших источников питания на новые.