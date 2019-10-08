0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 80 0

Ученые разработали безопасные для окружающей среды батарейки (инфографика)

Ученые разработали безопасные для окружающей среды батарейки (инфографика)

Исследователи Технологического университета Чалмерса, Швеция, и Национального института химии, Словения, разработали технологию создания безопасных для окружающей среды батареек.

Читайте также: 3D-печать наноматериалов ускорили в 1000 раз

Ученым удалось разработать безвредные для окружающей среды аккумуляторы с в два раза большей плотностью энергии, чем у обычных батареек.

Использование технологии алюминиевых батарей может дать ряд преимуществ, в том числе высокую плотность энергии, а также тот факт, что уже существует налаженная промышленность по производству и переработке этого металла.

По сравнению с сегодняшними литий-ионными батареями, новый подход исследователей может привести к заметно более низким производственным затратам.

«Материальные затраты и воздействие на окружающую среду, которые мы ожидаем от нашей новой разработки, намного ниже, чем то, что мы видим сегодня, что делает их применение возможным для, например, хранения запасов энергии от солнечных элементов», — говорит один из авторов работы, профессор кафедры физики Технологического университета Чалмерса Патрик Йоханссон.

Конечно, о коммерческом использовании технологии говорить пока рано. Как преждевременно и утверждать о «смерти» литий-ионных аккумуляторов. Тем более, что сами ученые нацелены не на это. Их основной задачей является предоставление безопасной для окружающей среды (но не в угоду уменьшению емкости и удобству) альтернативы традиционным аккумуляторам, что обеспечит мягкий переход с устаревших источников питания на новые.

По материалам ГолосUA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.