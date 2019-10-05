3D-печать наноматериалов ускорили в 1000 раз

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Американские инженеры устранили необходимость выбирать между скоростью аддитивной печати и разрешением. Предложенная ими технология позволяет за пару минут изготовить нанообъекты, на которые обычно уходило несколько часов.
Существующие аддитивные технологии в наномасштабе превращают фотополимерный материал из жидкого в твердый, направляя на него луч света диаметром около 700 — 800 нм. Поскольку это пятнышко должно аккуратно просканировать всю поверхность объекта, создание сложной 3D-структуры может занимать несколько часов.
Вместо того чтобы использовать единственный источник света, ученые из Технологического института Джорджии предложили одновременно задействовать миллион. Для этого они взяли фемтосекундный лазер и применили цифровую маску для создания необходимого светового узора на жидком полимерном материале. Высокоинтенсивный свет вызвал на нужных участках реакцию полимеризации, пишет Phys.org.
Так, слой за слоем, возникли 3D-структуры. Затем, когда объект был готов, лишний жидкий полимер удалили. Объект, на печать которого обычно уходит несколько часов, был изготовлен за восемь минут.
Для демонстрации возможностей технологии исследователи напечатали структуры длиной один миллиметр, ширина и высота которых составила 100 на 100 микрон, а также множество других форм: колонны, кубы, трубки и спирали.
Использовался обычный полимерный материал, но технология будет так же работать с металлами и керамикой, обещают авторы.
Они видят ее применение в серийном производстве компонентов для электроники, например, смартфонов.
«Обычно нужно выбирать между скоростью и разрешением, — объяснил Сурабх Саха, руководитель проекта. — Если нужен быстрый процесс, разрешение понижается. Мы нарушили этот инженерный компромисс и научились печатать самые мелкие детали в 1000 раз быстрее».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укрзализныця потеряла 39 тонн масла КосюкаВчера, 09:30 - 3054 15
Обязательно ли заменять паспорт-книжечку на ID-картуВчера, 16:05 - 8372 9
В Украине могут запретить продавать молочную продукцию, содержащую растительные ингредиентыПозавчера, 20:40 - 921 9
Ставки по гривневым кредитам за месяц выросли почти на 2,7%Позавчера, 10:14 - 1298 6
Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование (инфографика)Вчера, 15:04 - 902 4
Обязательно ли заменять паспорт-книжечку на ID-картуВчера, 16:05 - 8372 9
Кому проиндексируют доходы в октябреВчера, 09:05 - 5198 1
Украинцам планируют изменить систему штрафов за превышение скоростиВчера, 15:51 - 3665 1
Укрзализныця потеряла 39 тонн масла КосюкаВчера, 09:30 - 3054 15
Кто имеет право на досрочный выход на пенсиюВчера, 11:10 - 2398
Sony представила новый смартфон (фото)Вчера, 11:10 - 439
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1364
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1724
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1552
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 2919