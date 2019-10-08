Доплата за рождение: в Киевсовете готовят «детский» проект

В рейтинге рождаемости наше государство занимает 172 место из 193 стран.

По мнению депутатов Киевсовета, за каждого новорожденного ребенка родителям нужно платить 10 тыс. грн. Такое пособие утвердили на комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

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С депутатским решением не согласились в управлении правового обеспечения деятельности Киевсовета.

“В законе о государственной помощи семьям и Порядке назначения выплат, утвержденном постановлением Кабмина, не предусмотрены полномочия Киевсовета о предоставлении материальной помощи при рождении ребенка”, – объясняет начальник Управления Анна Гаршина.

По ее словам, в городском бюджете тоже нет упоминания о такой помощи. Несмотря на юридические замечания, члены профильной комиссии проголосовали за «детский» проект.

Как показывает анализ, ежегодно в четырехмиллионным Киеве рождается не более 35,5 тыс. детей.

По данным Госстата, падение уровня рождаемости вызвано неблагоприятной демографической ситуацией, которая сложилась еще в 1990-е годы. С тех пор смертность стала значительно больше, чем рождаемость. Только в прошлом году количество украинцев уменьшилось на 250 тысяч.