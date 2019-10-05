В Украине предлагают создать Криптодолину

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Ассоциация “Блокчейн Украины” предложила Проект создания украинской Криптодолины, в котором предлагаются законодательные инициативы, призванные сделать Украину привлекательной юрисдикцией для ведения бизнеса с криптовалютами.
Об этом сообщили в ходе круглого стола блокчейн-сообщества, который организовали 7 октября Министерство цифровой трансформации Украины и Межфракционное депутатское объединение ВРУ Blockchain4Ukraine.
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Криптодолина – это общая рабочее название условий ведения бизнеса, связанного с криптовалютами и блокчейном, которые будут масштабированы на всю страну.
Цель проекта. Проект содержит положения, касающиеся прямого регулирования операций с криптовалютой, расширение списка финансовых и банковских инструментов и предложений по улучшению политики занятости и кросс-регулирования.
Предложение создания Криптодолины принято к рассмотрению Министерством цифровой трансформации Украины и Межфракционным депутатским объединением ВРУ Blockchain4Ukraine. В ближайшее время планируется подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством цифровой трансформации Украины и сообществом блокчейн и криптокомпаний.
• определить терминологию и выработать компромиссный вариант налогообложения в этой сфере;
• ввести технологию блокчейн в государственных реестрах;
• исключить злоупотребления на рынке виртуальных активов;
• привлечь в Украину международные криптовалютные биржи.
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