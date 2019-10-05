В Украине предлагают создать Криптодолину

Ассоциация “Блокчейн Украины” предложила Проект создания украинской Криптодолины, в котором предлагаются законодательные инициативы, призванные сделать Украину привлекательной юрисдикцией для ведения бизнеса с криптовалютами.

Об этом сообщили в ходе круглого стола блокчейн-сообщества, который организовали 7 октября Министерство цифровой трансформации Украины и Межфракционное депутатское объединение ВРУ Blockchain4Ukraine.

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Криптодолина – это общая рабочее название условий ведения бизнеса, связанного с криптовалютами и блокчейном, которые будут масштабированы на всю страну.

Цель проекта. Проект содержит положения, касающиеся прямого регулирования операций с криптовалютой, расширение списка финансовых и банковских инструментов и предложений по улучшению политики занятости и кросс-регулирования.

Предложение создания Криптодолины принято к рассмотрению Министерством цифровой трансформации Украины и Межфракционным депутатским объединением ВРУ Blockchain4Ukraine. В ближайшее время планируется подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством цифровой трансформации Украины и сообществом блокчейн и криптокомпаний.

Справка Finance.ua:

Министерство цифровой трансформации планирует за следующие 2-3 года, а именно:

• определить терминологию и выработать компромиссный вариант налогообложения в этой сфере;

• ввести технологию блокчейн в государственных реестрах;

• исключить злоупотребления на рынке виртуальных активов;

• привлечь в Украину международные криптовалютные биржи.