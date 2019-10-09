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Стоимость строительных работ продолжила рост

Стоимость строительных работ продолжила рост

Индекс цен на строительно-монтажные работы в январе-августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 108,3%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики Украины.

В сфере строительства зданий индекс цен вырос за год на 8,7%, в том числе в сфере возведения нежилых зданий рост произошел на 7,2%, а в сфере возведения жилых зданий – 10,2%.

Эксперты прогнозируют, что стоимость недвижимости на первичном рынке будет продолжать постепенно расти, в частности, из-за роста себестоимости строительных работ и роста стоимости строительных материалов.

По материалам УНН
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