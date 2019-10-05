Укрспирт передают на приватизацию

Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства передаст ГП “Укрспирт” на приватизацию.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.

“Начинаем двигаться по Укрспирту. Это одно из самых коррумпированных и криминальных направлений. Сегодня (9 октября. – Ред.) был назначен мой советник по вопросам Укрспирта Сергей Блескун. Укрспирт будем передавать на приватизацию. Демонополизировать отрасль. Над деталями концепции работаем”, – написал Милованов.

Как сообщалось, госпредприятие “Укрспирт” – крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине, до этого времени находилось в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия. Общая производственная мощность Укрспирта – более 36 млн долл. в год.