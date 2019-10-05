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Samsung разрабатывает специальную версию Android

Samsung разрабатывает специальную версию Android

Новая операционная система повышенной безопасности на основе Android будет создана Samsung совместно с немецкой компанией blacknet. 9 октября южнокорейский концерн сообщил об этом на выставке по информационной безопасности в Нюрнберге.

“Необходимые в военных целях электронные приборы будут оборудованы сложными, но интуитивно используемыми системами управления данными и речевого управления, чтобы обеспечить их эксплуатацию даже в неблагоприятных обстоятельствах в районах боевых операций”, – сообщили в компании.

При создании новой операционной системы повышенной безопасности на базе Android планируют использовать систему мобильной безопасности Samsung Knox. Она позволяет актуализировать программы для мобильных устройств, в частности, без использования Google. Также Samsung Knox предоставляет всеобъемлющую защиту от вредоносных программ.

Сейчас в бундесвере используют смартфоны без доступа к интернету. Об этом сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel. В сообщении говорится, что бойцы получили новы служебные смартфоны Samsung S8 без доступа к сети. По данным Der Spiegel, за несколько месяцев военные получили около 16 тыс. таких смартфонов.

По материалам internetua.com
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