В Африке выпустили первый в истории смартфон (фото, видео)

В Руанде, которая находится в центральной Африке, впервые в истории принялись выпускать смартфоны.

Разработчики настолько уверены в качестве своей продукции, что заявляют: она составит конкуренцию мировым брендам, сообщает газета The New Times.

8 октября пресс-служба компании Mara Phones из Руанды сообщила, что стартовал серийный выпуск смартфонов их собственной разработки – это первый в истории факт производства своих собственных гаджетов.

Ранее в африканских странах мировые производители мобильных телефонов лишь занимались их сборкой, а все детали импортировались с других стран. Теперь же в Руанде будет полный цикл производства.