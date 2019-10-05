В Африке выпустили первый в истории смартфон (фото, видео)

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В Руанде, которая находится в центральной Африке, впервые в истории принялись выпускать смартфоны.
Разработчики настолько уверены в качестве своей продукции, что заявляют: она составит конкуренцию мировым брендам, сообщает газета The New Times.
8 октября пресс-служба компании Mara Phones из Руанды сообщила, что стартовал серийный выпуск смартфонов их собственной разработки – это первый в истории факт производства своих собственных гаджетов.
Ранее в африканских странах мировые производители мобильных телефонов лишь занимались их сборкой, а все детали импортировались с других стран. Теперь же в Руанде будет полный цикл производства.
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