Украина вполовину сократила экспорт меди

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За 9 месяцев 2019 года украинские предприятия увеличили импорт меди и медных изделий, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 25,9% — до $87,849 млн.
Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики, обнародованные Государственной фискальной службой (ГФС) Украины.
По данным ГФС, за этот же период экспорт меди и медных изделий снизился на 46,1% и составил в стоимостном выражении $63,074 млн. В сентябре медь и медные изделия импортированы на сумму $12,718 млн, экспортированы — на $4,845 млн.
Кроме того, Украина в январе-сентябре текущего года снизила импорт никеля и изделий из него на 15,1% — до $62,651 млн (в сентябре — $4,351 млн), однако увеличила объемы ввоза алюминия и изделий из него — на 4,2%, до $296,184 млн ($34,540 млн), свинца и изделий из него на 0,2%, до $10,559 млн ($1,652 млн).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Киевтеплоэнерго" готовит повышение тарифов с 1 января (дополнено)Вчера, 13:02 - 2413 11
Мэр Киева утвердил новую стоимость реконструкции Шулявского мостаВчера, 15:32 - 1344 10
В ноябре вырастет средний тариф на распределение газаВчера, 14:13 - 934 8
Нафтогаз заплатит за рекламу собственной реформы 33 млн гривенВчера, 12:15 - 397 7
Что украинцы думают про открытие рынка земли (опрос)Позавчера, 12:55 - 2771 6
Закончен ремонт стратегически важной трассы (видео)Вчера, 13:20 - 6268 2
Прибыль Привата за 9 месяцев стала абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы УкраиныВчера, 12:01 - 2631 2
"Киевтеплоэнерго" готовит повышение тарифов с 1 января (дополнено)Вчера, 13:02 - 2413 11
Отопительный сезон: как сэкономить на коммунальных услугахВчера, 08:02 - 2061 1
Обязательный техосмотр: какие штрафы предусмотрены для коммерческих автоВчера, 14:04 - 2047 5
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)Вчера, 12:10 - 302
Sony представила новый смартфон (фото)Позавчера, 11:10 - 931
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1566
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1835
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1643