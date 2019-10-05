Украина вполовину сократила экспорт меди

За 9 месяцев 2019 года украинские предприятия увеличили импорт меди и медных изделий, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 25,9% — до $87,849 млн.

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики, обнародованные Государственной фискальной службой (ГФС) Украины.

По данным ГФС, за этот же период экспорт меди и медных изделий снизился на 46,1% и составил в стоимостном выражении $63,074 млн. В сентябре медь и медные изделия импортированы на сумму $12,718 млн, экспортированы — на $4,845 млн.

Кроме того, Украина в январе-сентябре текущего года снизила импорт никеля и изделий из него на 15,1% — до $62,651 млн (в сентябре — $4,351 млн), однако увеличила объемы ввоза алюминия и изделий из него — на 4,2%, до $296,184 млн ($34,540 млн), свинца и изделий из него на 0,2%, до $10,559 млн ($1,652 млн).