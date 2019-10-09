В аэропорту Дубая внедряют биометрический контроль

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В аэропорте Дубая регистрация на рейс станет полностью биометрической.
Об этом сообщает thenational.ae.
Во всех аеропортах Дубая разворачивают новую систему биометрической регистрации на рейсы, отказываясь от проверки паспортов и посадочных талонов.
В Генеральном директорате по вопросам резидентства и международным делам новая программа “Биометрическое путешествие пассажира” будет полностью построена на технологиях распознавания лиц и сканирования радужной оболочки глаз. Ее внедрение проходит совместно с авиакомпанией Emirates Airline.
Пассажиры, предварительно зарегистрированные в системе, могут заходить в аэропорт с улицы и проходить в самолет на посадку, не предъявляя ни одного документа. Все их биометрические данные будут сохраняться в системе. Данная система демонстрируется на международной выставке GITEX в Дубае.
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