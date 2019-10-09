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В США введут жесткие ограничения для производителей электронных сигарет

В США введут жесткие ограничения для производителей электронных сигарет

В США взялись бороться с эпидемией подросткового вейпинга. Член палаты представителей Раджа Кришнамурти представил Конгрессу законопроект, ограничивающий количество никотина в электронных сигаретах.

Автор надеется, что это ударит по популярности парового курения среди подростков. Законопроект предлагает ограничить долю никотина на две трети – до 20 миллиграммов на миллилитр, содержащихся в стандартных картриджах компании Juul (занимает 70% рынка), сообщает CNBC.

Законодатели отмечают, что США в своей борьбе с вейпингом существенно отстают от других стран, которые давно регулируют долю никотина в электронных сигаретах законодательно. Сторонники таких мер стоят на том, что с этой «паровой эпидемией» действительно нужно как-то бороться. Противники, наоборот, считают, что это хороший способ бросить курить настоящие сигареты, поэтому вейпинг нужно даже поощрять.

По материалам УБР
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