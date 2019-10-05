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Минфин одолжил еще 2 миллиарда гривен (инфографика)

Минфин одолжил еще 2 миллиарда гривен (инфографика)

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 2,154 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

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“Ставки доходности по ОВГЗ снова снижены, а наибольшим спросом пользуются более длинные инструменты! На аукционах ОВГЗ Минфин привлек 2,15 млрд гривен, большую часть из которых составили поступления от 3-летних ОВГЗ”, – отмечают в ведомстве.

Ставки доходности составили:
• по 6-месячным ОВГЗ — 15,65% (снижение на 25 базисных пунктов);
• по 1-летним ОВГЗ – 15,09%;
• по 3-летним ОВГЗ — 15,42% (снижение на 20 бп)

По материалам Finance.UA
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