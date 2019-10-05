В Минюсте анонсировали сокращение полномочий ведомства

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал сокращение полномочий министерства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, в среду, 9 октября, вопрос сокращения полномочий министерства рассмотрит Кабинет Министров.

“Мы завтра вносим на рассмотрение Кабинета Министров решение о том, что Минюст больше не будет осуществлять проверки состояния систематизации законодательства и состояния выполнения правовой работы. Также мы больше не будем давать заключения на кадровые назначения руководителей юридических служб. Это все уйдет в прошлое”, – подчеркнул Малюська.

Он отметил, что Министерство юстиции вместе с Кабинетом Министров планирует переработать нормотворческую функцию органов власти.

“Законодательство должно идти в направлении большей понятности для рядового гражданина. Мы перейдем к новым стандартам нормотворчества, которые работают в таких странах, как, например, Великобритания. Этот переход будет постепенным, чтобы обеспечить системность изменений”, – рассказал министр.

В связи с этим глава Минюста подчеркнул необходимость создания профессионального сообщества юристов государственных служащих и юристов юридических служб.