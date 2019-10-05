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Минфин назвал сумму, которую выделят на перепись населения в 2020

Минфин назвал сумму, которую выделят на перепись населения в 2020

Расходы на проведение запланированной в 2020 году общенациональной переписи населения составят 3,4 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Также правительство планирует выделить 10,6 млн гривен на другие статистические исследования. В частности, в 2020 году планируют продолжить обследование условий жизни домохозяйств.

“Для того, чтобы мотивировать домохозяйства к участию в этом обследовании, каждое из них получает ежеквартальную плату за ведение записей доходов, расходов и других сведений при проведении обследования условий их жизни – эти расходы в 2020 году дополнительно будут стоить бюджету 7,3 млн гривен”, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр Кабмина Дмитрий Дубилет оценил перепись населения в следующем году в 5 миллиардов гривен. Он посчитал целесообразным сделать электронную перепись населения и использовать для этого смартфоны.

По материалам РБК-Украина
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