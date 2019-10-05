Дополнительные отпуска: какие подлежат компенсации, а какие – нет

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Работник может самостоятельно распорядиться своими неиспользованными отпусками при увольнении.
Об этом сообщает пресс-служба Гоструда в Ивано-Франковской области.
“Работник может потребовать предоставить ему неиспользованный ежегодный (дополнительный и/или основной) оплачиваемый отпуск, а после этого уволить его. Тогда датой увольнения будет считаться последний день отпуска, рассчитанного суммарно (то есть обоих его видов). И даже если человек работал по срочному договору и время отпуска превысит срок его действия, все равно сохраняется возможность реализовать такое право. Трудовой договор в таком случае длится до окончания отпуска”, – говорится в сообщении.
Альтернатива для увольняемого работника – получить денежную компенсацию за дополнительный отпуск при увольнении. Норма о выплате денежной компенсации распространяется на неиспользованные календарные дни всех видов ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.
Компенсации подлежат:
Компенсации не подлежат:
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