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В Украине могут запретить продавать молочную продукцию, содержащую растительные ингредиенты, вместе с натуральной молочкой. Соответствующие инициативы содержит законопроект №2188, который на днях внесла в Верховную Раду группа внефракционных нардепов.
Они полагают, что нынешняя практика, когда производители называют свои товары двусмысленными словосочетаниями вроде «творожный продукт», вводит потребителей в заблуждение. Потому первым делом они предлагают прописать законодательно термин «молокосодержащий продукт». Под таким предлагают понимать любую молочку, при производстве которой используются какие-либо заменители составляющих натурального молока.
Производители должны будут четко маркировать такую продукцию соответствующей пометкой, а торговцы должны будут размещать ее на отдельной полке, чтобы не путать покупателей.
Кроме того, тем же законопроектом авторы инициативы хотят установить запрет на производство молочки, в которой содержание молочных жиров меньше 50%. А чтобы защитить покупателей от неизбежного роста цен, считают целесообразным разрешить правительству вводить временное ценовое ограничение на молочную продукцию.
Подумали авторы и о наказании для ослушавшихся предпринимателей. К примеру, за нарушение правил маркировки производителю могут выписать штраф в размере 100% стоимости изготовленного с нарушениями товара. А несоблюдение установленных правил торговли обойдется предпринимателям в 50-200 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-3400 грн).
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