НБУ на фоне укрепления гривны купил 930,3 млн долл.

На фоне укрепления гривни в сентябре Национальный банк Украины смог пополнить международные резервы на 930,3 млн долл. США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

“Благоприятная ситуация на валютном рынке обусловлена прежде всего двумя новыми фундаментальными факторами – устойчивым притоком средств нерезидентов в гривневый государственный долг и рекордным ростом урожайности зерновых в Украине. Эти факторы обеспечили существенное превышение предложения валюты над спросом в сентябре и позволили Национальному банку пополнить международные резервы на 930,3 млн долл. США”, – указали в НБУ.

Как отмечается, в частности, 650,3 млн долл. США было куплено во время осуществления интервенций по единому курсу и 280,0 млн долл. США – по выбору лучшего курса.

Валютных интервенций по продаже валюты в течение месяца Национальный банк не осуществлял.