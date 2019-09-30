0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 273 0

НБУ на фоне укрепления гривны купил 930,3 млн долл.

НБУ на фоне укрепления гривны купил 930,3 млн долл.

На фоне укрепления гривни в сентябре Национальный банк Украины смог пополнить международные резервы на 930,3 млн долл. США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

“Благоприятная ситуация на валютном рынке обусловлена прежде всего двумя новыми фундаментальными факторами – устойчивым притоком средств нерезидентов в гривневый государственный долг и рекордным ростом урожайности зерновых в Украине. Эти факторы обеспечили существенное превышение предложения валюты над спросом в сентябре и позволили Национальному банку пополнить международные резервы на 930,3 млн долл. США”, – указали в НБУ.

Как отмечается, в частности, 650,3 млн долл. США было куплено во время осуществления интервенций по единому курсу и 280,0 млн долл. США – по выбору лучшего курса.

Валютных интервенций по продаже валюты в течение месяца Национальный банк не осуществлял.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.