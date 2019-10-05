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Китайцы создали электрический фургон за 5 тысяч долларов

Китайцы создали электрический фургон за 5 тысяч долларов

В Китае начались продажи нового электрического коммерческого фургона Changhe EV2, сделанного компанией Changhe Auto на базе Suzuki Wagon R первого поколения. Его цена – всего от 5000 долларов.

Длина Changhe EV2 составляет 3295 мм, ширина – 1395 мм, а высота – 1650 мм. Грузовой отсек небольшой, но достаточно вместительный. Этот фургончик прекрасно подойдет для доставки еды, посылок, не слишком громоздкой мебели и т.д.

Силовая установка состоит из электромотора и литий-ионной батареи. Мощность силовой установки достигает 17,7 л.с. и 80 Нм крутящего момента. Максимальная скорость – 80 км/ч. Запас хода – 100 км. Конечно, для современного электромобиля это мало, но учтите, что речь идет про небольшой городской фургон, а для него такой запас хода вполне достаточен. Тем более, что его всегда можно подзарядить.

По материалам autonews.ua
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