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Google обнаружил уязвимость Android, которая угрожает владельцам Huawei, Samsung, Xiaomi и Pixel

Google обнаружил уязвимость Android, которая угрожает владельцам Huawei, Samsung, Xiaomi и Pixel

Корпорация Google обнаружила уязвимость в ядре операционной системы Android, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к смартфонам Huawei, Samsung, Xiaomi и Pixel.

Об этом сообщает DNet со ссылкой на заявление Google.

Специалисты компании полагают, что под угрозой такие модели смартфонов:

  • Pixel 2 с ОС Android 9 и Android 10 preview;
  • Huawei P20;
  • Xiaomi Redmi 5A;
  • Xiaomi Redmi Note 5,
  • Xiaomi A1;
  • Oppo A3;
  • Moto Z3;
  • Oreo LG phones;
  • Samsung S7, S8, S9.

Отмечается, что уязвимость касается операционных систем Android 8.x и более новых версий.

По материалам hromadske.tv
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