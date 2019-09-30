Google обнаружил уязвимость Android, которая угрожает владельцам Huawei, Samsung, Xiaomi и Pixel

Корпорация Google обнаружила уязвимость в ядре операционной системы Android, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к смартфонам Huawei, Samsung, Xiaomi и Pixel.

Об этом сообщает DNet со ссылкой на заявление Google.

Специалисты компании полагают, что под угрозой такие модели смартфонов:

Pixel 2 с ОС Android 9 и Android 10 preview;

Huawei P20;

Xiaomi Redmi 5A;

Xiaomi Redmi Note 5,

Xiaomi A1;

Oppo A3;

Moto Z3;

Oreo LG phones;

Samsung S7, S8, S9.

Отмечается, что уязвимость касается операционных систем Android 8.x и более новых версий.