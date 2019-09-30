Google обнаружил уязвимость Android, которая угрожает владельцам Huawei, Samsung, Xiaomi и Pixel

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Корпорация Google обнаружила уязвимость в ядре операционной системы Android, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к смартфонам Huawei, Samsung, Xiaomi и Pixel.
Об этом сообщает DNet со ссылкой на заявление Google.
Специалисты компании полагают, что под угрозой такие модели смартфонов:
Отмечается, что уязвимость касается операционных систем Android 8.x и более новых версий.
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