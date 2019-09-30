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Когда заработает единый счет для уплаты налога

Когда заработает единый счет для уплаты налога

4 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1049 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и законопроект №1051 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Об этом сообщил Минфин на своей странице в Фейсбуке.

Законопроекты вводят единый счет для уплаты налогов и сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное с 1 января 2021 года.

В чем суть единого счета

По нему можно будет уплатить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ), единый налог (ЕН), рентную плату, а также налоговый долг по таким налогам.

Где его невозможно использовать:

  • для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога с горючего и спирта, поскольку для их уплаты есть две другие, специальные системы электронного администрирования;
  • для уплаты части чистой прибыли (дохода) государственными и коммунальными предприятиями и их объединениями.

Чтобы открыть единый счет, налогоплательщик сможет подать заявку в Налоговую службу через свой электронный кабинет. Использовать счет можно будет уже на следующий день после подачи заявки. Прекратить использование можно не ранее 1 января следующего года.

Как будет функционировать

Налогоплательщик подает на исполнение в банк, в котором он обслуживается, расчетный документ о переводе на единый счет соответствующей суммы.

Налоговая служба формирует необходимые реестры, с указанием всей необходимой информации, в частности платежных реквизитов получателей средств, и направляет их Казначейству.

Казначейство, исходя из полученных от ГНС реестров, распределяет средства налогоплательщиков между бюджетами и государственными целевыми фондами. При этом налогоплательщик сможет ознакомиться в своем электронном кабинете с реестром, который ГНС сформировало по его платежам и направило Казначейству для распределения, а также определить направление использования сумм ошибочно или излишне уплаченных им средств.

Каковы преимущества единого счета:

  • Счет упростит процедуру уплаты налогов и сборов и единого социального взноса.
  • Благодаря единому счету налогоплательщики будут тратить меньше времени на формирование платежных поручений.
  • Можно будет самостоятельно, в автоматическом режиме, определять направление использования сумм ошибочно или излишне уплаченных ими средств.
  • Для плательщиков, которые будут пользоваться единым счетом, обязанность по уплате налогов и сборов будет считаться выполненной с момента подачи ими в банк, в котором они обслуживаются, расчетных документов о переводе на такой счет соответствующих средств.
По материалам Finance.UA
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