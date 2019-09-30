Когда заработает единый счет для уплаты налога

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4 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1049 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и законопроект №1051 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».
Об этом сообщил Минфин на своей странице в Фейсбуке.
Законопроекты вводят единый счет для уплаты налогов и сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное с 1 января 2021 года.
В чем суть единого счета
По нему можно будет уплатить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ), единый налог (ЕН), рентную плату, а также налоговый долг по таким налогам.
Где его невозможно использовать:
Чтобы открыть единый счет, налогоплательщик сможет подать заявку в Налоговую службу через свой электронный кабинет. Использовать счет можно будет уже на следующий день после подачи заявки. Прекратить использование можно не ранее 1 января следующего года.
Как будет функционировать
Налогоплательщик подает на исполнение в банк, в котором он обслуживается, расчетный документ о переводе на единый счет соответствующей суммы.
Налоговая служба формирует необходимые реестры, с указанием всей необходимой информации, в частности платежных реквизитов получателей средств, и направляет их Казначейству.
Казначейство, исходя из полученных от ГНС реестров, распределяет средства налогоплательщиков между бюджетами и государственными целевыми фондами. При этом налогоплательщик сможет ознакомиться в своем электронном кабинете с реестром, который ГНС сформировало по его платежам и направило Казначейству для распределения, а также определить направление использования сумм ошибочно или излишне уплаченных им средств.
Каковы преимущества единого счета:
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