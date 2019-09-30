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Полет SpaceX Starship показали на видео

Полет SpaceX Starship показали на видео

Вскоре после презентации звездолета Starship компания SpaceX опубликовала видео, на котором подробно показала, как аппарат выведут на земную орбиту.

Об этом сообщает Business Insider.

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Ролик демонстрирует, как будут осуществлять запуски, дозаправки и полеты космических кораблей, которые предназначены для колонизации Луны и Марса.

Стоит отметить, что основатель и глава SpaceX Илон Маск заявил, что выход нового звездолета на орбиту запланирован на первую половину 2020 года.

По материалам Телеканал новин 24
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