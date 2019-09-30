Полет SpaceX Starship показали на видео

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Вскоре после презентации звездолета Starship компания SpaceX опубликовала видео, на котором подробно показала, как аппарат выведут на земную орбиту.
Об этом сообщает Business Insider.
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Ролик демонстрирует, как будут осуществлять запуски, дозаправки и полеты космических кораблей, которые предназначены для колонизации Луны и Марса.
Стоит отметить, что основатель и глава SpaceX Илон Маск заявил, что выход нового звездолета на орбиту запланирован на первую половину 2020 года.
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