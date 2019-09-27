Маск официально представил космический корабль Starship

Илон Маск официально представил на стартовой площадке SpaceX в Техасе космический корабль Starship Mk1.

Об этом он сообщает SpaceX на своей странице в Twitter.

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По словам топ-менеджера, если все пойдет по плану, то коммерческие полеты в 2021 году вполне реальны.

«Важнейшим прорывом, который необходим для того, чтобы мы стали космической цивилизацией, является космическое путешествие, подобное воздушному путешествию. Быстрая и используемая повторно ракета – это и есть святой Грааль космоса», – сказал Маск.

Starship Mk1 – это эволюция первого летательного аппарата Starhopper, который использовался для испытаний двигателей Raptor. По большому счету, миссия Starhopper завершена, но он все еще находится на полигоне SpaceX в Бока-Чика всего в двух километрах от Mk1.

Маск рассказал, что первый полет Mk 1 состоится через один-два месяца. Он стартует из Техаса по суборбитальной траектории. Следующий шаг – первый полет на орбиту, он будет реализован в течение 6 месяцев. А дальше – Луна и Марс.