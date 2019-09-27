0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 60 0

Маск официально представил космический корабль Starship

Маск официально представил космический корабль Starship

Илон Маск официально представил на стартовой площадке SpaceX в Техасе космический корабль Starship Mk1.

Об этом он сообщает SpaceX на своей странице в Twitter.

Читайте также: В каких соседних странах откроют магазины Tesla

По словам топ-менеджера, если все пойдет по плану, то коммерческие полеты в 2021 году вполне реальны.

«Важнейшим прорывом, который необходим для того, чтобы мы стали космической цивилизацией, является космическое путешествие, подобное воздушному путешествию. Быстрая и используемая повторно ракета – это и есть святой Грааль космоса», – сказал Маск.

Starship Mk1 – это эволюция первого летательного аппарата Starhopper, который использовался для испытаний двигателей Raptor. По большому счету, миссия Starhopper завершена, но он все еще находится на полигоне SpaceX в Бока-Чика всего в двух километрах от Mk1.

Маск рассказал, что первый полет Mk 1 состоится через один-два месяца. Он стартует из Техаса по суборбитальной траектории. Следующий шаг – первый полет на орбиту, он будет реализован в течение 6 месяцев. А дальше – Луна и Марс.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.