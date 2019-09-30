Из-за введения новых пошлин против ЕС американцы лишатся 13 тысяч рабочих мест

Новые 25%-ные тарифы США на европейские продукты приведут к повышению цен в преддверии праздничного сезона и будут стоить американцам немало рабочих мест.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление торговых групп.

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Торговое представительство США заявило в среду, что вводит тарифы на сотни европейских продуктов после того, как ВТО позволило США действовать в ответ на субсидии ЕС на самолеты Airbus.

Ассоциация производителей продуктов питания заявила, что тарифы снизят продажи и «драматично» скажутся на занятости в США.

По словам представителей группы, повышенные цены «ударят по американским кошелькам, так как приближается праздничный сезон».

«Сырная или колбасная нарезка, которая сейчас стоит $45, обойдется вам в $60 после повышения тарифов. Теперь это удовольствие на День Благодарения для многих семей может оказаться недоступным», – говорится в заявлении.

Новые пошлины на виски, ликеры и вино могут повлиять на импорт в размере почти $3,4 млрд и привести к потере примерно 13 тысяч рабочих мест в США, включая водителей грузовиков, фермеров, барменов и официантов, предупреждает Совет по дистиллированным спиртным напиткам США.