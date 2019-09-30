Межбанк: доллар "провалился"

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Эта неделя явно станет одной из самых напряженных на валютном межбанке в этом году, а не один десяток финансовых директоров и казначеев крупных компаний и банков скоро поедет в отпуск лечить расшатавшиеся нервы.
Судите сами. В начале недели – массированная атака на гривну и стремительный взлет:
А на наличном рынке – фактически за этот же период доллар с почти 24 гривен – взлетает до уровней продажи 26-26,20 гривен, а к концу 3 октября – опять проседание до 24,85/25,05.
Налицо – классические спекулятивные валютные ралли с активным разогревом рынка, большими заработками (в основном на населении), а затем плавный курсовой откат вниз.
Платой за такое укрепление гривны к концу четверга стала продажа почти 200 млн долларов Нацбанком на рынке через Matching в последние несколько дней, а также нервные истерики у крупных клиентов и у граждан. Короче – скучно не было никому: ни бизнесу, ни банкам, ни НБУ. Кто в выигрыше – только крупные спекулянты и часть менял, успевших вовремя поворачиваться то в одну, то в другую сторону и быстро “сливать” на ажиотаже то гривну, то валюту. Но в целом – экономика в проигрыше, потому что все эти курсовые потери бизнес заложит в свои цены, а курс при продаже товаров будет закладываться максимально возможный, действуя по логике “а вдруг снова попрет вверх”. Практически последние четыре дня балом правили спекулянты, а цена этих валютных качелей – 200 млн долларов валютных резервов НБУ и очередной виток инфляционных ожиданий и потерь.
Ход торгов:
С самого утра общий настрой валютного рынка был на дальнейший рост котировок доллара, что вылилось в старт с 24,96/25,00 (что было выше вчерашнего закрытия 24,90/24,93).
Первыми новую смену тренда почувствовали обменки, установив с утра курс продажи доллара 25,60-25,70 гривен, и затем быстро и многократно снижающие его в течение дня.
Затем встрепенулись и продавцы-экспортеры, которые вдруг обнаружили, что после последних вливаний валюты на межбанк со стороны НБУ за среду – продавать им доллары и евро особенно некому. Они начали постепенно “сливать” валюту, и к 11 часам доллар упал до 24,89/24,92. Но и на этом уровне покупатели не особо спешили заключать сделки, надеясь на продолжение падения котировок.
Эта тактика оправдала себя и к 12:00 курс просел до 24,865/24,895 гривен, а к обеду – и вовсе до 24,82/24,85. Экспортеры вышли с основными объемами продаж, опасаясь потерять на падении котировок. Справочный курс Нацбанка в 12:00 составил 24,9018 гривен за доллар и основная часть сделок прошла приблизительно в этих пределах.
После 15:00 котировки стремительно покатились вниз. Началась игра “на понижение” на небольших объемах сделок, что понизило котировки сначала на 15:00 – до уровня 24,80/24,83 гривен, затем на 16:00 – до 24,71/24,75 гривен, а к закрытию сессии – уже и до 24,57/24,62.
Главные события 3 октября на межбанке:
1) Спекулятивный разогрев рынка в первые минуты сессии с уровня вчерашнего закрытия 24,90/24,93 гривен до сегодняшних утренних 24,96/25,00 гривен, а затем — провал курса доллара до 24,57/24,62 к концу сессии;
2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,9018 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 4 октября составил 24,8771.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,76 / 24,80
евро – 27,11 / 27,15
российский рубль – 0,3802 / 0,3810
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0983 / 1,0985
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