Гетманцев: Налоговой амнистии в этом году не будет

Верховная Рада представит законопроект о налоговой амнистии не раньше весны 2020 года.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина.

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Он сообщил, что соответствующий законопроект уже создан, но еще будет обсуждаться. Геманцев добавил, что окончательная версия будет представлена весной 2020 года.

«Мы в любом случае должны будем это сделать, законопроект уже есть, но это скорее предложение к обсуждению, не окончательный вариант. Весной мы уже его презентуем в завершенном виде», – рассказал он.

Напомним, ранее Гетманцев заявил, что законопроект №1232 о налоговой амнистии капиталов предусматривает общую ставку налогов 5% и пониженную 2,5% – при инвестировании в облигации госзайма.

В то же время с декларирования неденежных активов будет взиматься повышенная ставка.