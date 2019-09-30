Гетманцев: Налоговой амнистии в этом году не будет

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Верховная Рада представит законопроект о налоговой амнистии не раньше весны 2020 года.
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина.
Читайте также: Как будет проходить процесс налоговой амнистии
Он сообщил, что соответствующий законопроект уже создан, но еще будет обсуждаться. Геманцев добавил, что окончательная версия будет представлена весной 2020 года.
«Мы в любом случае должны будем это сделать, законопроект уже есть, но это скорее предложение к обсуждению, не окончательный вариант. Весной мы уже его презентуем в завершенном виде», – рассказал он.
Напомним, ранее Гетманцев заявил, что законопроект №1232 о налоговой амнистии капиталов предусматривает общую ставку налогов 5% и пониженную 2,5% – при инвестировании в облигации госзайма.
В то же время с декларирования неденежных активов будет взиматься повышенная ставка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетьмянцев предлагает запретить ФЛП предоставлять услугиВчера, 15:38 - 4024 13
НБУ рассказал, сколько валюты продал для сглаживания колебаний курсаВчера, 15:16 - 2700 8
Укрзализныця запустит еще один скоростной поезд ИнтерситиВчера, 13:20 - 2336 4
Установление очередности наследования: что необходимо знатьВчера, 21:00 - 1934 3
В Минфине сообщили, на сколько вырастет "минималка" в 2020 годуВчера, 09:07 - 7693 3
Курс наличного доллараВчера, 12:37 - 4699
Гетьмянцев предлагает запретить ФЛП предоставлять услугиВчера, 15:38 - 4024 13
Межбанк: доллар "провалился"Вчера, 18:25 - 3412 1
Межбанк: гривну продолжат атаковатьВчера, 11:23 - 2825
НБУ рассказал, сколько валюты продал для сглаживания колебаний курсаВчера, 15:16 - 2700 8
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1096
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1046
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1805
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2490
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2844