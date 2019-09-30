Apple откроет фирменный магазин в одном из самых населённых городов мира

Компания Apple, как и многие другие, активно пытается наращивать продажи в Индии, хотя для гиганта эта страна подходит хуже, чем для многих других из-за среднего уровня дохода населения.

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Как бы там ни было, в Индии уже производятся некоторые модели iPhone, а вот фирменного магазина Apple там пока нет.

Но он вскоре появится. Apple уже выбрала место для первого магазина в Индии. Он расположится в торговом центре Maker Maxity в Мумбаи.

Ожидается, что Apple Store займёт площадь в 1900-2300 м2 и разместится на трёх этажах. Правда, откроется магазин ориентировочно лишь в сентябре следующего года.

Открытие фирменного магазина Apple в Индии стало возможным благодаря послаблениям в местном законе, предусматривающем, что подобные объекты иностранные компании могут открывать лишь тогда, когда не менее 30% продукции будут производить в Индии.