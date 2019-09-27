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iPhone 2020 года получат новую функцию

iPhone 2020 года получат новую функцию

Согласно новому патенту Apple, будущие iPhone смогут использовать логотип Apple в качестве индикатора уведомлений.

Интересно, что в MacBook прошлых лет уже были подобные логотипы на крышке, но от этого решения отказались с обновлением MacBook Pro 2016 года.

Новый патент предназначен для «электронных устройств с регулируемой обработкой». По сути, это означает наличие дополнительных слоев в верхней части корпуса телефона, которыми может управлять операционная система.

В подробностях патента включены упоминания о поступлении новых сообщений или оповещениях календаря, которые могут изменить внешний вид различных частей корпуса. Эти украшения также могут быть использованы для обратной связи с камерой.

В заявке говорится, что окончательное применение технологии «может включать логотип», что предполагает наличие некоего динамического логотипа Apple на следующей партии iPhone. Это на самом деле слух, который ходил в течение многих лет.

В то же время, это всего лишь патентная заявка: технологические компании все время подают эти заявки, и они не всегда заканчивают тем, что представлены в реальных продуктах. Тем не менее, это один из способов, которым Apple может попытаться изменить внешний вид своих смартфонов 2020 года.

Дизайн iPhone не сильно изменился за последние два года, что говорит о том, что в следующем году может произойти более значительный сдвиг — среди слухов, мы до сих пор слышали, есть и слухи о дисплей с частотой обновления 120 Гц.

По материалам НВ
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