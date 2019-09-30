В Мининфраструктуры изучают возможность отслеживать движение поездов онлайн

Министерство инфраструктуры Украины совместно с АО “Укрзализныця” начало работу по возможности оборудования железнодорожного транспорта GPS-трекерами и размещению сведений о его движении на портале открытых данных.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины в ответ на запрос УНН.

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“Сейчас Мининфраструктуры только начата проработка совместно с АО “Укрзализныця” вопроса возможности размещения сведений о движении поездов на государственном портале открытых данных в виде соответствующих наборов данных”, – сообщили в министерстве.

После разработки технико-экономического обоснования проекта и определения источников его финансирования будут установлены виды поездов, которые оборудуют GPS-трекерами, и сроки реализации проекта.